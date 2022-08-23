恒基發展中期少賺兩成　千色店總銷售跌5%　Unicorn逆市造好

經營千色Citistore等連鎖百貨公司的恒基兆業發展（0097）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年純利錄得2,400萬，按年少賺20%。每股盈利為0.8仙，中期息派每股1仙。

公司指，盈利下跌主要由於期內本地爆發第五波新冠疫情，令集團之百貨業務大受影響，惟政府「保就業計劃」所提供之工資補貼及若干業主提供之租金寬免已抵銷部份沖擊。

受前述不利市況所影響，千色Citistore上半年自營貨品連同寄售及特許專櫃之總銷售款額較去年同期減少5%，當中自營貨品銷售款額按年跌一成，至1.8億元。

至於經營附設超級市場之百貨公司Unicorn，計及於去年11月開業之 UNY 將軍澳店及網上商店之新增貢獻，Unicorn上半年自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額則較去年同期增加 8%。

主席李家誠在業績報告指，隨著政府發放新一期消費券，市民消費意欲預期可進一步提升。然而，由於新增新冠確診個案數目仍然高企，集團將密切注視本地疫情發展，審慎應對。他提到，佔地5.85萬平方呎之中央發送中心，集Citistore和Unicorn的倉儲及物流功能於一體，期內運作暢順。其冷凍庫亦預計可於2022年年底投入運作。連同加強Citistore及Unicorn之綜合採購，集團運營效率及成本效益均可望得以提升。