大新金融中期少賺5%　大新銀行上半年純利跌1%

大新系今日公布中期業績。截至今年6月30日止上半年，大新金融（0440）股東應佔溢利按年下跌5%，至 8.33億元。每股盈利2.61元，中期股息每股派0.33港元。



至於大新銀行（2356）股東應佔溢利微跌1%，至10.99億元。每股盈利0.78元，中期息派每股0.10元。



管理層指，多個內地房地產發展商嚴重負債，並持續面對流動資金危機，令市場憂慮內地房地產及信貸市場狀況。雖然面對種種不利因素，大新銀行集團核心銀行業務上半年表現維持相對穩定。

大新銀行集團經扣除信貸減值支出後的經營溢利按年下跌19%，至9.31億元。零售資產輕微增⻑、盈餘資金回報增加，加上存款成本嚴謹管理得宜，有效抵銷資金成本壓力。上半年淨息差為1.74%，較 2021年平均淨息差1.72%擴闊2個基點，促使淨利息收入按年上升3%至20.2億元。

上半年客戶投資意欲減弱，加上銀行分銷保險持續暫停，令非利息收入按年下滑25%至4.82億元。另外，美元轉強有利帶動淨交易及其他收益按年穩健上升8%至1.25億元。

期內，香港和內地經濟前景急速轉向，加上市場持續憂慮內地房地產業，令信貸減值支出按年大幅增加161%。減值貸款比率較 2021 年底上升 44 個基點至 1.41%。

於 2022 年 6 月底，大新銀行的綜合資本充足率為 18%，普通股權一級資本充足率為14.1%，一級資本充足率為 14.6%。

大新金融集團及大新銀行集團董事總經理兼行政總裁黃漢興稱，香港今年上半年經濟大幅倒退。本地需求改善，須有待香港疫情好轉及實施分階段放寬防疫措施。儘管經營環境充滿挑戰，大新仍然穩步推進策略擴展計劃，尤其着重大灣區發展，並與農林中央金庫建立新夥伴合作。