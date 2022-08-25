ESG｜倡可持續時尚包裝轉型　恒寶企業︰Think more已可救地球

可持續發展早已成為商界關注點，其中時裝零售業使用不少塑膠物料，例如包裝袋、購物袋及衣架等等，為環保帶來挑戰。

由製衣業訓練局、香港紡織及成衣研發中心、REDRESS、時裝企業持續發展聯盟、南豐作坊和WWF香港分會合辨的第五屆「時尚高峰(香港)Fashion Summit (HK)」昨﹙24日﹚便舉行了一場時尚高峰環保時裝包裝研討會，討論現時可持續時尚包裝轉型面對的問題及挑戰，推動時裝業界ESG發展。

恒寶企業﹙1367﹚主席鄭立言稱，何鼓勵企業支持環保時裝包裝，消費者的參與也很重要。﹙大會圖片﹚

恒寶企業主席︰消費者參與也很重要

嘉賓講者之一、服裝供應鏈管理服務公司恒寶企業﹙1367﹚主席鄭立言於會上表示，談及可持續發展，可講求三個「P」，即Profit﹙利潤﹚、Planet﹙地球﹚及People﹙人類﹚，以便向時裝零售業宣揚減廢可帶來額外回報的概念。

他舉例稱，許多成衣都會配上備用鈕扣（俗稱士啤鈕），但消費者未必有需要，甚至掉棄，如果能省掉，既慳錢又環保。有一間企業便把60萬件衫省回「士啤鈕」慳下的2萬美元，捐助柬埔寨的學校，資助150名學生午餐。

鄭立言續稱，時裝界有許多低碳包裝方法，例如運輸時不用獨立包裝、不用衣架等，「可持續發展不一定要『Think big』，『Think more』已可救地球。」

談及如何鼓勵企業支持環保時裝包裝，他明言，大公司有許多不同部門，關注點不一定只是可持續發展，例如採購部門可能較關注毛利，因此不能要求他們一刀切放棄現時做法，可透過「減少使用」讓他們了解到慳錢的好處。與此同時，消費者的參與也很重要，企業可思考如何「獎勵」消費者，共同創造價值，例如若客人把額外鈕扣交回店鋪，可獲得獎賞。

G-LOCS 亞洲營銷總監 Ken Lam指出，無完美包裝方案，但每日都可作出改善。﹙大會圖片﹚

G-LOCS 亞洲營銷總監︰無完美包裝方案

同場另一嘉賓講者、可持續包裝公司G-LOCS 亞洲營銷總監 Ken Lam則稱，愈外愈多大品牌簽定《時尚協定》（the Fashion Pact），以減少紡織業的環境影響和製定適當的措施制定具體目標，例如減少使用零售膠袋、電商包裝、衣架、B2B物流袋、衫牌。

Ken Lam舉例稱，Adidas已承諾2024年前產品將全面採用回收塑料製造。他指出，可持續已是「必須做」的事，要大家知道無完美包裝方案，但每日都可作出改善。