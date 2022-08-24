小儀親身分享照顧毛孩心得　原來最大支出來自呢兩項費用｜溫多娜

對不少香港人來說，家中毛孩已是其中一位重要成員。著名節目主持人阮小儀（小儀）帶同其愛犬「細佬佬」，於活動上分享飼養寵物過程中的需求，提到開支最大部分是食物和醫療費。她又指出過往從海外回港期間，因機件故障而航班延誤，相當緊張家中愛犬照顧情況。

動物與人都會生病，須接受治療。小儀表示，早年飼養的另一隻愛犬在其年老時出現各種病痛，需要每個禮拜看醫生，每次已經花費兩﹑三千元。另外還要經常要驗血及接受特別治療，財政負擔非常重，令她感受到為寵物購買保險的需要。

寵物食物原來亦需要注意。她提到細佬佬早年因為雞肉狗糧不能提供合適蛋白質，而導致皮膚過敏，需要為其尋覓全羊肉的狗糧代替，當然後者價格也會更高。另外，近年流行寵物「鮮食」，而不再是單純的罐頭和乾糧，需要特別的設計及製造，費用也非常高。

保誠寵物保險並加入了市場獨有的緊急寵物託管保障，若因天災或飛機機械/結構性故障等原因，而導致寵物主人的旅程於外地延誤超過連續兩日而未能回港，或是需要住院多於連續兩日，計劃將賠償受保寵物於香港持牌寵物寄養所需的暫託費用。

阮小儀就分享，有一次從海外準備飛回香港時，遇到飛機機件故障而無法準時起飛，令她相當緊張家裡愛犬照顧的問題，若果當時有買保誠保險，愛犬就能有住所和專人照顧，會令她出行在外時更為安心。