內地限電｜瑞銀料有利好政策出台　對可再生能源等企業看法樂觀

中國一連多日高溫，創下用電量高峰，多地有「限電」情況，瑞銀內地及香港公用事業及新能源首席分析師廖啟華 (Ken Liu) 指出，在近期缺電的情況下，預計潛在利好政策的出台未反映在股價中，重申對可再生能源和火電企業的樂觀看法。

廖啟華稱，重申對可再生能源和火電企業的樂觀看法，主要因為缺電的短期正面影響；預計利好政策將於Q422-Q123期間推出；及光伏元件成本趨緩帶動可再生能源項目預期IRR改善。

該行業估值在7月和8月初大幅下挫，瑞銀認為投資者對有關福建和山西某些情況下低電價的媒體報導反應過度。從估值看，火電和可再生能源運營商的平均估值分別為0.7x/1.3x 2023E P/BV，接近近期估值底部，瑞銀又認為2021年3月（約為1.3x P/BV）以及2020年9月（約1.0x P/BV）習主席宣布中國的碳中和目標時，投資者對政策前景的看法過於負面。瑞銀小幅下調盈利預測，以反映慢於預期的產能增速（主要考慮母公司資產注入）。

缺電預計將加大政策支持

瑞銀續稱，近期缺電的主要原因並非結構性因素，更多是由極端天氣以及高峰發電能力不足導致。我們認為在水電供應不足、煤價溫和的情況下，發電企業（尤其是火電和配套設施服務供應商）或將受益於產能利用率及電價上升。

另外，瑞銀認為近期缺電可能加大政策支持，因為這向中央政府表明電力行業需要更多投資，本屆政府對此將持積極態度。

預計5個方面將迎來政策支持

瑞銀認為利好政策的出台有望增強火電和可再生能源運營商的回報率，主要側重5大領域，包括中央政府的市場電力改革政策在地方層面的執行情況改善，為電力運營商打造更好的交易機制；需求測改革（如終端使用者強制購買綠電）；推出容量補償電價；鼓勵火電廠進行技術升級；碳交易立法。