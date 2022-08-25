中國中免成去年6月以來最大IPO　保薦人瑞銀：期待中港股市復甦

中國旅遊集團中國中免（1880）今天正式在香港交易所掛牌，超額配售前公開發行共募集資金20.7億美元，超額配售後集資23.8億美元。

中國中免香港上市取得了幾大重要里程碑，分別是自2021年6月以來，香港市場最大規模的IPO；過往七年來最大A股上市企業的H股發行，同時也是國有A股上市公司進行H股IPO發行中，折讓率最低的企業有史以來亞洲最大零售IPO，11年來全球規模最大零售IPO；16年來全球規模最大的旅遊業IPO。

瑞銀作為是次中國中免IPO的聯席保薦人。瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管郭自力表示，市場在今年大部分時間裡都表現波動，但中國中免的基本面依然穩健，發展前景良好。中國中免獲得頂級長線投資者、主權基金以及全球戰略投資者的強烈興趣。此外，瑞銀希望借此成功發行鼓勵更多的發行人進行IPO計劃，期待中國內地及香港的股票市場能夠在未來半年到一年內得以復甦。

瑞銀全球投行部中國區消費、醫療、房地產行業主管諶戈補充道，對於中國中免的上市，瑞銀積極分析且介紹了公司的業務優勢和增長前景，該公司將特別受惠于中國消費者對提升生活品質的追求。投資者對中國中免的認可也體現在本次發行的認購水準上，從而使其成為國有企業中，A股及H股兩者折讓率最低的企業之一。瑞銀相信，這對其他優秀的中國發行人來說，有積極推動作用。