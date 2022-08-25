瑞銀：中免上市吸引國際資金　料消費及電動車產業鏈受市場青睞

瑞銀亞洲區股票資本市場部聯席主管郭自力稱，中國中免成功上市，重新打開本港IPO市場，勢吸引更多中國發行人推進IPO計劃。

郭自力指出，今次中國中免上市，吸引了本港不少國際機構投資者參與，傳統上他們對消費標的更加喜愛，加上中免本身已是全球最大免稅店，屬於行業龍頭。

他認為，由於中免不可多得的優質標的，能夠吸引國際的長線投資者。今次認購中，中免吸引了9家基石投資者，認購約40%的基礎發行份額，包括「國家隊」、國際戰略投資者、主權基金和長線基金等。

而早前市場擔心國際資金避免投資中國，但始終中免是有獨特的投資價值，國際投資者願意參與，可見市場可打消這方面的憂慮。他又透露到，今次中國中免配售接收的絕大多數訂單，都是來自海外投資者，而前十五大拿到股票的機構都是境外主權或長線基金。

被問到在IPO管道的項目，郭自力稱，管道內的確有一些比較大型的項目正在排隊，而中免的成功可以為IPO市場注入正面因素，反映優質資產對於資金的吸引力。行業來看，他認為今年消費行業以及具 ESG色彩的行業如電動車及相關產業鏈，會相對受投資者青睞。