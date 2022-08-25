任志剛：中國應減低對美元依賴　目標為恒指成分股能以人民幣買賣

行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，香港目前正面臨全球百年未見的大變局，地緣政治等環境下香港必須居安思危，靈活應變。作為內地和國際資金融通渠道，中美表面交惡但底下仍有很多交易，而這些交易會需要經過香港。他個人對於香港未來10年作為金融中心的前景，感覺樂觀。

他並認為，中美交惡下，中國應該減低對美元或者美國的依賴，提升人民幣國際化，減低透過美元結算的需求。

任志剛在出席圓通財經10周年慶祝會活動上並表示，對於盈富基金（2800）將引進新的人民幣交易櫃台，屬於人民幣國際化進程之一，終極目標應該是恒生指數旗下69隻成份股，均能選擇用人民幣買賣。恒指於下月5日起，成份股數目將增加至 73 隻。

任志剛（左）表示，世界上沒有制度是十全十美的，香港的聯繫匯率至今已推行39年，能夠成功得維持貨幣穩定。（余俊亮攝）

對於歐美加息抗通脹壓力，但目前香港依賴的內地經濟，則正在減息，任志剛表示，世界上沒有制度是十全十美的，香港的聯繫匯率至今已推行39年，能夠成功得維持貨幣穩定，目的已經達到。對於美國加息持續，香港息口變動，他就認為，聯繫匯率制度下，本港息口遲早都會跟隨上調，包括最優惠利率（P）。

至於大灣區互聯互通機制，任志剛表示，互聯互通目的是實現資本流通、資金融通，包括理財、債券及股票的互聯互通，但需要相關的風險管理制度，而這也是內地當局較為注重的，風險管理包括項目、額度及單位管理。