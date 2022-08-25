圓通慶祝十周年　Thomas自謙「無成就」　唐英年任志剛妙語祝賀

「馬鞍」襲港，點知八號波快來快去，打亂咗唔少打工仔嘅部署，早上九點幾已要急急腳出門口！公關公司講求「執生」，「圓通」今日﹙25日﹚下午舉行十週年慶祝會，撞正打風，卻十分「淡定」，事關佢哋昨日已通知來賓，預告觀乎天文台預測，今早落八號波機會好大，慶祝會「照去馬」，「風雨不改」！也好彩呢一句，令溫多娜今日可以睇到全國政協常委唐英年﹙唐唐﹚，及現任行政會議成員兼金管局前總裁任志剛妙語連珠一幕。

慶祝會在會展舉行，現場花籃處處，人聲鼎沸，溫多娜撞到不少傳媒老總及前輩外，亦見到唔少政商界名人「撐場」，包括唐英年伉儷、任志剛伉儷、新地主席兼董事總經理郭炳聯、廠商會會長史立德、恒基首席財務總監馮孝忠、中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量、大灣區商學院校長陳志輝教授、著名股評人胡孟青等等，認真畀面。圓通創辦人陳民傑（Thomas）台上致辭時，先打趣話公司成立十年，經過一個世紀疫情、兩個社會運動、三個特首選舉，「天變、地變、人變、事變，但好開心你我不變！」

佢仲好謙虛咁講，在一眾長輩、前輩面前唔敢認叻，「無成就，只有初心」──圓不偏倚，通無阻礙，將公關角色發揮好。

唐唐祝賀圓通有「十個十年」。﹙余俊亮攝﹚

唐唐︰祝有「十個十年」

象徵式切完蛋糕開完香檳後，輪到另一重頭戲──唐唐及任志剛嘅訪問。主持人先問唐唐，點睇本港藝術文化產業發展，現任西九文化區管理局董事局主席嘅唐唐立即打趣道︰「呢條問題，打張好牌畀佢上」，隨即全場哄笑。到尾段，主持人請唐唐講句祝福說話畀圓通，唐唐就話Thomas太過謙虛，指住台下觀眾話「你嘅成就正在眼前！」又仲祝賀圓通有「十個十年」，認真唔話得。

任志剛直言「圓通無得頂」。﹙余俊亮攝﹚

任志剛︰「圓」「通」無得頂

之後到任生分享，一樣有笑位。主持人問任生佢點睇香港國際金融中心嘅未來、恒指人民幣計價安排及大灣區金融政策等， 殊不知「熟書」嘅任生連番笑話「啲牌﹙問題﹚咁難打﹙答﹚！」不過，講到最難答果條，任生竟然話係講祝福語，自言「唔識教人做人！」話雖如此，佢就好巧妙咁借用全球化退倒的格局，將「圓通」二字重新解讀，話世界點變都好，「地球都係『圓』嘅」，都要以共同體形式合作，務求令人才、貨物及資金得以流「通」，所以「圓通無得頂」！

話音剛落，台下同樣掌聲連連，獲兩位政商界重磅人物如此花心思大讚，已是難得成就！溫多娜在此也都祝圓通將初心發揚光大，迎接更多個十年。