信置全年賺57億元　料推三住宅盤　包括元朗黃竹坑油塘

信置（0083）公布全年業績，截至今年6月底止，計及為非現金項目的投資物業重估虧損後，股東應佔淨溢利為57.35億元，按年下跌40.5%，每股盈利0.76元，末期息每股派42仙。

撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利65.3億元，按年減少36.7%；每股盈利為0.86元。

年內，集團應佔物業銷售總收入為108.41億元，按年減少41.7%。物業銷售收入主要來自出售於年內完成位於白石角的逸瓏灣8之住宅單位及車位，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位於觀塘的凱滙、西貢的133 Portofino 及漳州的信和•御龍天下。

租務方面，年內集團總租金收益為35.46億元，按年下降3.2%。租金收益減少主要由於續租租金負增長，及向部分租戶提供租金寬減。集團於年內投資物業組合平均出租率溫和上升至90.8%。淨租金收益為31.01億元，較去年下降3.5%。

展望未來，集團將有多個新項目推售。除了位於將軍澳的凱柏峰 III 及中環的 ONE CENTRAL PLACE 已獲發預售樓花同意書，集團預期2022/23財政年度將有另外三個住宅項目將獲發預售樓花同意書，包括位於元朗的柏瓏第二期、黃竹坑站第四期物業發展項目及油塘通風樓物業發展項目。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。