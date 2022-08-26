強積金｜年初至今MPF人均暫蝕36457元　積金局：毋須擔心短期波動

強積金顧問公司駿隆今日（26日）發佈8月的強積金市場表現，截至8月23日，強積金人均虧損3,704元，年初至今虧損36,457元。

8月駿隆強積金綜合指數回報負1.6%。月內三大主要指數均錄負數，股票基金指數負1.9%，混合資產基金指數負1.7%，固定收益基金指數負0.7%。

駿隆表示，市場反映了對經濟衰退和進一步加息的擔憂，大多數基金資產減少。股票基金中，港股基金表現最差，跌幅達3.1%，不過，年初至今，港股基金錄得負19.6%，而大中華股票基金包尾，錄得負24.1%。

積金局﹕切忌試圖捕捉市況

積金局表示，強積金是長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況 。截至今年5月底，強積金制度自2000年實施以來，年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。

積金局又指，計劃成員必須年滿65歲或在特定情況下，才可提取其強積金。換言之，在提取強積金前，所謂的強積金投資虧損僅屬帳面上的虧蝕 。