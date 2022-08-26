中美就中概股審計監管合作達成協議　夜期升幅擴大至逾300點

中美雙方就中概股審計底稿爭議，終於達成協議。中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部於2022年8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，將於近期啟動相關合作。

合作協定依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

合作協定的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業品質，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

中國證監會有關負責人就簽署中美審計監管合作協議答記者問，指出雙方審計監管合作協議的簽署標誌着雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出了關鍵一步，符合市場的期盼和預期。下一步雙方將根據合作協議對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

中證監指出期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積極的成果。

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