鮑威爾放鷹　稱下次議息會議不尋常大幅加息適合　道指瀉近400點

美國上月通脹進一步放緩，獲聯儲局重視的剔除食品及能源價後核心個人消費支出（PCE）物價指數，按年升4.6%，低於市場預期；按月升幅為0.1%，較6月份的按月升幅明顯放緩。美國總統拜登亦指出，物價升幅放緩有讓消費者壓力得以舒緩。不過聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會發表演說時，亦指出對上月的通脹數據表示歡迎，卻明言就下月議息會議會取決於整體經濟數據，認為讓物價回復穩定仍須一段時間，須要央行有力地實施措，並指出歷史告誡不要過早放鬆政策，若在下月的議息會議有另一次不尋常地大幅加息，或是適合。

受到鮑威爾鷹派言論影響，美股三大指數均向下，道指跌377點，報32914點，納指跌204點，報12435點，標普指數跌56點，報4141點。匯市方面，美匯重上108水平，最新報108.05，跌0.39%。

鮑威爾指出隨著落實緊縮性措施，放慢加息步伐應是適當。當通脤回落之時，亦會對經濟增長帶來影響，包括勞動力市場放緩，以及部份家庭及企業或受到痛苦，可是物價若無法回復穩定，將面臨更大痛苦。他強調當局對壓抑通脹屬亳無條件，會致力將通脹壓至2%。

但單月的改善遠未達到委員會在確信通脹正在下降之前所需要看到的程度。

他指出要回復物價穩定須要採取緊縮政策一段時間，歷史紀錄強烈告誡，不應過早放寬政策，又指出貨幣政策審議及決定，要建立在1970年代及1980年代高而且波動的通脹，以及從過去四分一世紀的低而穩定的通脹中，了解通脹動態。