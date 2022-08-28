TVB獲中國梅鐸入股後　市值累跌九成　終極命運得一個｜刁佬

中佬可愛之處就係佢哋有故事，曾經滄海難為水，眼界與氣度自然會不同。那麼曾經風光一時的公司又如何？無線電視TVB﹙0511，電視廣播﹚曾經是市值過百億的跨國企業，不少移民海外的朋友都要靠佢與香港保持感情上的聯繫，由TVB所培養出來的影視巨星更數不勝數，不過可惜由邵逸夫出售TVB控股權後，它的股價及節目亦都像中年人的身體一樣，出現種種問題。

刁佬年過半百，有幸見識過TVB的風光，不過正如時下所講，沒有比較便沒有傷害，見到今時今日TVB自然會覺得今非昔比。年初刁佬講TVB時，股價仍有5元左右，執筆之時已跌至3.8元，市值只餘16.6億元。當年邵逸夫賣出電視廣播予陳國強、王雪紅及Providence Equity Partners組成的Young Lion財團時，市值尚有200億元。究竟是已故電視大亨厲害，還是中國梅鐸有眼光，股價已說明一切。

無可否認今時不同往日，時代及科技嘅轉變下，現在觀眾接收嘅資訊，由資訊貧乏並且由提供者主導，變成為今日資訊泛濫，TVB的流量不單被網媒分薄，更適逢內地媒體發展爆發期，電視台節目及媒體資訊如雨後春筍，數之不盡。此消彼長下加上TVB近年的節目內容單薄，實力及創意均不及內地製作。如果再不改善，業務及股價前景堪虞。不過我們覺得TVB「廢」，皆因我們見證過他的光輝歲月，而且一直都覺得它只是一間電視台，但如果換算其他觀點來考慮，他是否有其他價值呢？

作為一間主板上市公司，TVB 單單是上市地位（即殼價）現時仍值3億元，另外，TVB由1967年開始至今，經營擁超過五十年，其中存倉的典藏、分銷的網絡、片場及發射站等，可以話係禾草冚珍珠。最重要係百億富豪可以有好多個，傳媒大亨在華人世界則無幾個，這份無形影響力可能吸引唔少想跨界發展政商界的大亨。

刁佬寫到呢度其實都幾唏噓，因為除咗買盤之外，真係睇唔到TVB靠佢自己現時嘅能力可以有什麼重大嘅改變。作為佢嘅觀眾刁佬只希望有好睇嘅節目，但佢嘅股東相信只希望有一個新船長帶大家脫離苦海。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。