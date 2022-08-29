恒指跌幅收窄 收復2萬點大關 美團逆市彈逾4%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國聯儲局主席鮑威爾上周五（26日）於Jackson Hole全球央行行長年會上放鷹，觸發美股當日大跌，道指瀉逾千點。今早亞太區股市紛紛下挫，其中日本股市早段挫約700點，失守28000點。
【10:42】
恒生指數跌幅收窄，兼且收復2萬點，最新報20035點，跌134點，國指最新報6875點，跌59點，科指最新報4263點，跌38點。
美團（3690）逆市彈升4.2%，吉利（0175）升1.7%。
內房股下挫，龍湖（0960）跌6.4%，碧桂園（2007）跌3.4%。
【09:30】
恒指最新報19960點，低開209點，國指最新報6846點，跌74點，科指最新報4249點，跌53點。
阿里（9988）跌1.1%，報94.75元，上周五（26日）已公布第二季業績的美團（3690）高開3.4%，騰訊（0700）低開1.6%，失守320元，報319元。
滙豐（0005）跌2%最新報48.1元，跌2%。
【08:30】
亞太區股市紛紛下挫，日股瀉702點，27939點，韓股跌53點，報2427點，澳洲普通股指數跌122點，報6981點。
匯市方面，美匯指數最新報109.13，升0.3%，美元兌日圓最新報138.28，升0.56%。