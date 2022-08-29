滙控前執董鄭海泉辭世　滙豐史上首位華人主席　享年74歲

本港一代銀行家﹑滙豐控股（0005）前執行董事及前滙豐銀行亞太區主席鄭海泉辭世，享年74歲。

就鄭海泉離世，行政長官李家超中午發聲明表示哀悼，稱他多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。

首位華人出任滙豐大班

鄭海泉博士為資深銀行家，他最為港人熟悉的身分是香港上海滙豐銀行首位華人執行董事，以及香港上海滙豐銀行有限公司首位華人主席。

鄭海泉出生於1948年，曾入讀九龍總商會英文中學和九龍工業學校，於1973年畢業於中文大學社會科學學士學位，其後又獲新西蘭奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學位。畢業後，投身銀行界，他於1978年加入滙豐銀行財務部，1986年成為滙豐銀行首席經濟研究員，1995年任滙豐總經理，晉升迅速。

值得一提，他在1999年以年僅47歲獲委任為香港上海匯豐銀行執行董事，成為首位出任該職位的華人。

鄭海泉（圖中）為首名晉身滙豐控股（0005）執行董事的華人。（滙控2010年年報）

鄭海泉之後一度調任恒生（0011），於1998年至2004年期間出任該行副董事長兼行政總裁，成功帶領該行走出金融風暴的危機。

但鄭海泉的仕途未止於此，他於2005年5月接替退休的艾爾敦，出任香港上海滙豐銀行有限公司主席，成為滙控集團創立139年來，首位出任此職務的華人。他於2008年成為滙控執行董事，成為首個進身滙控董事會的華人，至2011年5月正式退休。

鄭海泉於1998年至2004年期間出任該行副董事長兼行政總裁。（資料圖片）

寒微出身 憑努力終成大器

鄭海泉為本港另一個獅子山下成功的故事。他在一歲前就不幸感染小兒麻痺，長大後手杖隨時不離身，故曾說過自己的成功，必須要花上更多的努力。他小時候住在深水埗的單位，當時住了六個家庭，父母都是水果小販，但出身寒微無損他向上流的決心，中大向他頗發的榮譽院士讚辭形容鄭海泉是香港發奮圖強的成功人物，直言︰「鄭海泉小時就讀的是一所別人瞧不起的學校，但憑著不屈不撓的勇氣和決心，他終於克服困難，考進了香港中文大學。」

如此背景，亦造就鄭海泉熱心公益。早年，他聯同當教師的朋友及同學，合力在九龍創辦了一所中學，為貧困兒童提供就學的機會。

鄭海泉於1973年畢業於中文大學社會科學學士學位。﹙中大官網圖片﹚

日前獲恒大頒授榮譽博士學位

此外，鄭海泉生前亦出任多項公職，包括出任恒生商學書院校董會主席、衛奕信勳爵文物信託人委員會主席以及香港公益金董事會成員、香港芭蕾舞董事局董事、香港紅十字會顧問團委員。資料顯示，他自中學開始就熱愛乒乓球運動，並推動恒生乒乓球學院於2001年成立，是香港首間單一運動項目的學院，致力促進乒乓球運動。

由於鄭海泉在政商界作出貢獻甚豐並且熱心公益，上周一（29日）香港恒生大學在校內舉行第二屆榮譽博士學位頒授典禮，表揚成為該行表揚﹑擁有卓越成就4位傑出人士之一，以及對社會和恒大的貢獻。

據恒大指出，典禮由校董會主席施穎茵及恒大校務委員會主席鄭慕智主禮。獲頒此殊榮的四位傑出人士為：鄭海泉博士（榮譽社會科學博士）、李家誠博士（榮譽社會科學博士）、李歐梵教授（榮譽人文學博士），以及冼為堅博士（榮譽社會科學博士）。惟鄭海泉最終因事未能出席頒授典禮。