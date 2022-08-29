鄭海泉辭世｜滙豐王冬勝：不可多得的同事　實爲香港損失

滙豐控股（0005）首位華人執行董事﹑滙豐銀行首名華人亞太區主席鄭海泉離世，享年74歲。

滙豐銀行主席王冬勝表示，對鄭海泉逝世表示深切哀悼。他表示與鄭海泉相識多年，既是同事，亦是朋友，「無論在金融業、政治經濟和社會服務領域，鄭博士都一直表現超卓。他的離世實爲香港的損失。」

他指，鄭海泉於1978年加入滙豐，於2008年2月1日至2011年5月27日擔任滙控執行董事，並曾任滙豐銀行（中國）有限公司董事長、滙豐台灣董事長。他亦於1998年被委任為恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁。

此外，鄭海泉致力貢獻社會，曾參不同政策諮詢工作，包括：1995至1997年間出任香港行政局議員（政府最高決策機構）、1991至1995年間曾任香港立法局議員。

王冬勝稱，「鄭博士一生堅毅不屈,是每一個人的榜樣。無論遇到什麽挑戰，他總是拿出無比勇氣，迎難而上。鄭博士多年來帶領滙豐，作出傑出貢獻。他既是一位出色的銀行家，也是我們不可多得的同事。在他的領導和言傳身教下，我們不斷向前邁進，拓展國際化的業務。我謹代表滙豐，向他的家人致以深切慰問。」