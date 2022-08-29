滙豐保險﹕上半年新業務價值增57%　對下半年業務感審慎樂觀

滙豐保險香港行政總裁文德華指出，受虛擬渠道銷售及新產品帶動，滙豐保險上半年新業務價值按年增加57%；又預期下半年市場仍充滿挑戰，惟相信在困難時期客戶期望獲得保障，保險產品需求料會增加，對下半年業務審慎樂觀。

滙豐保險香港推出滙萃保障相連保險計劃，此為全港首隻保障型投資相連壽險，目的是為客戶提供人壽保障之餘，同時讓他們可以選取不同的投資選擇。每項投資選擇均與一隻證監會認可基金掛鈎並由基金經理管理。 除了最低身故賠償，該計劃亦讓保單持有人可以在整個保單期內，跟據人生不同階段的保障需要，靈活轉換其投資選擇，保單持有人亦可在受保人65歲或之前從3種保額選擇中調整保障水平。

於2021年第四季，監管機構引入一個全新的投資相連壽險 (投連險)類別，即保障型投連險，與傳統投資相連保險相比，保障型投連險提供更高人壽保障，受保人亦可以在沒有任何費用的情況下靈活改變投資組合內的基金選擇，保單的費用亦簡單透明。推出此類產品的目的主要鼓勵過往較被市場忽略的年輕一代提早規劃退休，並為市場帶來更多選擇，滿足大眾在不同人生階段的退休需要。