ESG｜恒生減碳恒動 – 太陽能關懷計劃　突破青年村太陽能系統落成

善用可再生能源為現今世代重要性日益增加。恒生銀行和低碳想創坊合辦的「減碳恒動 – 太陽能關懷計劃」首個太陽能系統工程在突破青年村落成。該計劃在突破青年村安裝了268塊太陽能板，部分是更具效能的太陽能板，總電容量與原本預計安裝的390塊相約。

項目不單止可以善用再生能源，更會透過善用再生能源而獲得的政府「上網電價」回贈，開展不同青年教育動。在低碳想創坊的推動下，突破機構將善用太陽能板的「上網電價」回贈，舉行各項青年教育活動，並現已開放予年輕人及學校報名參加。

教育活動包括由專業樹藝師帶領的樹木護理工作坊、綠色訓練營、以及本地青年氣候峰會等，期望一年能吸引約5,400名青年參加。由恒生銀行及低碳想創坊策動、獲聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）的官方青年和兒童組織（YOUNGO）認可的第三屆香港青年氣候峰會，計劃在今年10月初舉行，旨在連繫本地及國際青年，並鼓勵他們作出氣候行動，共同建立可持續發展的未來。

恒生銀行於2021年夥拍低碳想創坊推出該計劃，首個項目於突破青年村内安裝太陽能系統，透過政府的「上網電價」補貼政策獲取回贈，用作推出以年輕人為對象的氣候教育項目。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監羅淑雯表示，計劃讓更多本地慈善機構可以使用可再生能源，減少碳排放，並採用創新及可持續的模式，為氣候教育提供長遠而穩定的資源 ,啟發年輕人就應對氣候變化作出行動。

低碳想創坊聯合創辦人及行政總裁莊陳有表示，低碳想創坊與恒生銀行雙方意識到可再生能源和青年氣候教育對可持續發展的長遠影響，所以將這兩個重要元素融入計劃當中。計劃首個太陽能系統已在突破青年村投入運作，青年教育活動亦隨即展開，期望能鼓勵更多年輕人為香港可持續發展出一分力。