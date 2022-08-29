恒指公司推滬深港通中國企業指數　總監黃偉雄﹕無計劃取代國指

恒生指數公司宣布，推出恒生滬深港通中國企業指數，為恒生中國企業指數的延伸指數。

恒生滬深港通中國企業指數由符合「南向通」交易資格的恒生中國企業指數成份股與符合「北向通」交易資格的大型A股所組成。最大的5隻成份股中，貴州茅台（上海﹕600519）、騰訊（0700）、寧德時代（深圳﹕300750）和美團（3690）僅在中國內地或香港的其中一個交易所上市，只有建設銀行（0939）同時在中國內地和香港上市。

恒指公司稱，恒生滬深港通中國企業指數的80隻滬深港上市成份股提供了一個行業配置更為均衡的投資組合。截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊分別為金融業（20.6%）、必需性消費（19.4%）、資訊科技業（17.5%）和工業（13.3%）。

恒生滬深港通中國企業指數的總市值超過25萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性。根據回溯測試計算數據，恒生滬深港通中國企業指數自2017年的累計回報達12.6%。

恒指公司董事兼指數總監黃偉雄稱，新指數無計劃取代國企指數，相信兩隻指數有不同的用法和用家。他又提到，在最初設計時亦未有考慮直接改革國指成為新指數，因國指本身已有成熟的生態圈。