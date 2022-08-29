鄭海泉辭世｜多家上市公司表示哀悼　永泰地產︰感謝貢獻及付出

滙豐銀行亞太區前主席鄭海泉離世，終年74歲。鄭海泉生前出任多家上市公司的獨立非執行董事，又加入天星銀行董事會。這些公司齊發稿，對對鄭海泉離世表示哀悼。

長和（0001）稱，鄭海泉自2015年6月起擔任該公司獨立非執行董事，以及於2014年至2015年期間為和記黃埔董事會成員。董事會對其身故深表悼惜，並就他多年在任董事（特別是審核委員會主席）期間對長江和記集團所作出之寶貴貢獻，致以衷心感激與謝意。董事會亦謹向其家屬致以最深切慰問。

鷹君集團（0041）表示，鄭海泉服務董事會超過27年，對該公司的發展作出寶貴貢獻。董事會對其作出之貢獻及付出衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

永泰地產（0369）稱，鄭海泉自2013年起出任該公司的獨立非執行董事，董事會對其作出之貢獻及付出致以衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

上海實業控股（0363）稱，鄭海泉自2012年起擔任董事，在任期間作出寶貴貢獻。董事會對其在任期間對該公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家人致以深切慰問。

天星銀行（airstar）表示，謹向鄭博士家屬致以深切慰問。該公司指，鄭博士為資深銀行家，畢生致力促進本港銀行業及經濟發展。鄭博士於3年前加入天星銀行董事會，推動虛擬銀行的發展，實現普惠金融，不遺餘力。天星銀行董事會主席林世偉補充，鄭博士從天星銀行創業時期起一直帶領本行，致力推動金融科技和創新。