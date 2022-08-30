松齡護老突停牌　01消息︰大股東鄧耀昇擬賣盤　作價較買入價減半

「舖王」鄧成波家族持有的松齡護老集團（1989）今日（30日）開市前短暫停牌，待刊發內幕消息。通告未有交代詳情，但《香港01》獨家獲悉，松齡護老擬賣盤予中資華潤集團，每股作價0.89元，較停牌前0.88元溢價1.14%。今次賣盤，意味「波叔」家族出貨套現行動，由地產擴至股市，倘清倉離場，料可回籠逾4億元，亦意味入主松齡護老短短兩年，帳面大蝕46%！



松齡護老於2020年2月易手，鄧成波及鄧耀昇當時以每股1.647元買入4.69億股股份或52%，作價7.7億元。雖然暫未知悉鄧耀昇打算沽出多少持股，倘以作價0.89元計算，假若他選擇清倉離場，悉數沽售4.69億股，可套現4.2億元，也意味兩年間投資勁蝕46%或3.56億元。

值得一提，松齡護老股價月前於0.5元至0.6元區間徘徊，近日成交大升出現異動，逼近記者獲悉的賣盤價格。

松齡護老走高端護老院路線，圖為院舍的物理治療室。（松齡護老集團提供）

波叔買殼時已部署賣殼

據松齡護老年報顯示，集團主要在香港經營護老院舍，並提供一系列的護理及復康服務，遍佈港九新界。截至今年3月底止，年度由盈轉蝕約2,063.3萬元。集團計劃改進現有的輕資產經營模式，包括透過訂立管理合約提供長者護理營運諮詢及管理服務，期望增加收入來源。

據了解，鄧耀昇當日高價入主松齡，已經部署未來高價賣殼予中資。惟疫情反覆，令老人院業務受挫，如意算盤未能打響。實際上，華潤集團在內地亦有經營醫療健康業務，今次入股，料睇中松齡在香港完善的護老院網絡，開拓香港的護老業務，發揮協同效應。

記者就賣盤消息致電鄧耀昇，但在截稿前沒有回應。

「舖王」鄧成波生前早已交棒予兒子鄧耀昇，其本欲大展拳腳，惟遇到社運、疫情等不利因素。（資料圖片）

近年頻出貨「變現」

鄧耀昇今次賣股，並不教人意外。事實上，受疫情打擊，商業零售地產市道表現遜色，「舖王」家族近年密密沽「磚頭」去槓桿，減持資產包括多個商場、鋪位、工廈、酒店等，據統計已套現逾百億。

「舖王」鄧成波去世前，已交棒予兒子鄧耀昇。鄧耀昇作風較進取，一心想把家族業務多元化，不要只依賴收租，因而積極發展酒店及老人院業務，包括收購松齡護老。但人算不如天算，本港近年受社運及疫情打擊，公司業務難言向好，令鄧耀昇的鴻圖大計未如預期發展。今年6月，連早年高價買入的「富貴長者屋」蔚盈軒，都以11.4億元沽出，帳面貶值1.6億元，這單交易或預示了鄧耀昇放棄老人院業務的部署。