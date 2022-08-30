HKTVmall母企：EESE停運是其商業考慮　冀與Strong Partner合作

HKTVmall母企香港科技探索（1137）今日（30日）在業績發佈會上表示，因人力資源及技術人才有限，將會暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平非核心項目節省，並在未來18至24個月，集中發展兩大項目，包括第三方物流服務及獨立網店方案。

集團續稱，另一方面，由於英國不同的技術規管審批及租賃安排時間較預期長，原定今年第三季推出的自動化零售商店及系統的推出將會延遲，但仍有信心年內能推出，同時集團正研究明年在其他歐洲國家開設自動化零售商店及系統的可行性。

集團表示，對於政府近期派發的消費券，在不同支付平台有進行推廣，4月訂單亦大幅增長。至於與IT合作的網上購物商場EESE的停運是出於其商業考慮，集團主要提供技術方案，近年亦吸取不少經驗，認為合作夥伴的營運能力相當重要，未來倘若能遇到「Strong Partner」，會考慮合作。

被問及集團旗下極速送業務，是否面對著foodpanda等配送平台的競爭，集團認為，現時配送平台主要負責餐廳配送，而極速送會避開餐廳配送，集中發展街市配送業務，目前進展仍在調整中。