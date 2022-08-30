物管支援計劃共獲逾1.8萬宗申請　批出17.5億津貼

「物管支援計劃」共接獲逾1.8萬宗申請，批出近17.6億元津貼，惠及超過18.6萬名前線物管員工。

政府委託物業管理業監管局（監管局）執行的「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」），申請期已於6月30日結束。監管局總共接獲逾18,000宗申請，為超過20萬名前線物業管理（物管）員工申領津貼。監管局已完成絕大部分申請的審批工作，至今共批出近17.5億元津貼，惠及超過18.6萬名前線物管員工，涵蓋近4萬幢私人住宅、綜合用途樓宇及工商大廈。

監管局主席謝偉銓表示，監管局自「物管支援計劃」於今年2月28日推出以來一直積極進行審批工作，短短五個月已成功發放近17.5億元津貼，惠及一眾於合資格物業和物業內個別處所提供清潔或保安服務的前線物管員工。監管局感謝相關物管公司／公契經理人／業主組織／處所負責人積極支持和配合「物管支援計劃」的工作，為直接及間接聘用的前線物管員工作出申請。

監管局現正致力為尚餘少數申請津貼時遇到困難的前線員工提供協助，作出調解，令相關員工可順利申領津貼；並已開展後續跟進工作，包括作出隨機覆核審查及要求申請人提交資料，以確保津貼能妥善發放予相關前線物管員工。