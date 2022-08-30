馬斯克提交文件　添終止收購Twitter理據　前安全主管或成關鍵

據《CNBC》報道，美國證券交易委員會提交的文件顯示，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）已提交另一份通知，以終止他以440億美元收購Twitter的協議，理由是其他「未公開」的原因。（undisclosed reasons）

《彭博》就指出，一名告密者（ whistle-blower ）對Twitter的指控，成為終止440 億美元收購Twitter的新理由。較早前，Twitter的前安全主管Peiter Mudge Zatko指，Twitter 在隱私、安全和內容審核方面存在「極端、嚴重的缺陷」（extreme, egregious deficiencies）。

代表馬斯克的律師表示，Zatko的指控意味Twitter違反了合併協議中的條件。過去數月，馬斯克一直希望放棄收購Twitter，最初稱Twitter用戶數據被機器人賬戶誇大；最近就將注意力轉移到今年初被Twitter解僱的Zatko，

Twitter發言人未有即時回應。該公司曾表示，Zatko的投訴屬虛假敘述，當中充斥著不一致及不准確的信息，並且缺乏重要的背景。

Twitter股價在盤前交易中下跌逾1%。