洪灝轉跑道　將加入對沖基金擔任駐港經濟學家

交銀國際研究部前主管洪灝於Twitter指出，將加入一家總部位於上海的對沖基金，擔任駐香港首席經濟學家。

他指出將開設GROW思睿（Grow Investment Group）在香港首個辦事處，幫助為富裕投資者提供離岸資產配置策略，會出任研究主管，並於下周一（5日）起出任新職。

他指出內地富裕人群投資組合中缺乏海外資產市場，對這個市場機遇感到興奮，又認為結構性產品有存在機會，指出這是最大市場之一，特別對中國富人。現時70至80%錢在房地產，有太多現金等著被投資。