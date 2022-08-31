瑞銀汪濤：美元屬強弩之末　人民幣或先見貿戰底7.2　年底重上6.9

人民幣兌美元近期貶值，最新跌至約6.9水平，創兩年低位。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤在記者會上指出，對於人民幣走勢，主要取決於美元的升勢，預計未來幾個月內人民幣對美元有機會跌破7算，不排除會觸及2019年中美貿易戰時的7.2水平。不過她相信至今年底，人民幣可以回升至6.9水平，與現時水平相若。原因是認為美元升勢已呈強弩之末。

雖然聯儲局主席鮑威爾（ Jerome Powell ）上周剛於全球央行年會上堅持持續加息「放鷹」，不過她認為是由於早前局方已經承認了在通脹的預測上犯錯，現在必須表現得非常鷹派，以挽回市場對聯儲局的公信力。

不過，她指出，現時美國通脹已經開始回落，隨著當地經濟衰退壓力加大，市場對美國加息的預期會有所調整，影響美元升勢。另外，她指亦要留意歐洲央行的加息政策，若歐洲加息預期強化令歐元升值，亦會削弱美元強勢。

二十大對經濟政策影響不大

中共拍板10月16日在北京召開第二十次全國代表大會，問及二十大後，會否令內地經濟政策變得更明朗?她認為，由於之前的政治局會議已經有明顯的經濟政策定調，決定要維持加碼支持經濟，因此相信二十大對於經濟政策不會有太大的影響。

同時，她提到，中國政府已經派出高級官員到五個「經濟大省」監督其刺激措施的落實，相信相關影響會在未來一兩個月浮現，並預期下半年中國經濟會較上半年為佳，維持中國今年全年國內生產總值（GDP）增長預測3%，預期明年GDP達5%以上。預測主要基於內地的疫情防控政策會更加靈活，減少對經濟影響，以及相信中國房地產市場將在今年底逐步回穩。

在中國貨幣政策上，認為人行仍然有空間減息刺激經濟，政策利率有5至10個點子的下調空間；樓按利率的下調空間更大，可以達到20個點子以上。不過，她補充至今看到人行對於減息的態度及取向十分審慎，今年來的減息幅度十分有限，認為是官方機構關注對減息對通脹的影響。不過，她認為內地的通脹壓力有限，即使整體通脹率未來有機會突破3%；不過核心通脹率仍處低水平。因此認為官方應該將政策重心放於刺激經濟之上，而不是控制物價。