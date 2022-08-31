7月零售銷售按年升4.1%　政府：金融狀況收緊及疫情將影響零售業

政府今日（31日）公佈最新的零售業銷貨額數字。7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為283億元，按年上升4.1%。6月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌1.3%。今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌1.7%。

今年7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年上升8.6%。6月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升0.3%。今年首7個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.8%。

扣除其間價格變動後，7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升1.0%。6月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌4.2%。今年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，超級市場貨品的銷貨價值上升1.7%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升28.3%）；其他未分類消費品（上升7.7%）；服裝（上升3.7%）

另一方面，百貨公司貨品的銷貨價值按年下跌9.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌11.9%）；傢具及固定裝置（下跌3.2%）；以及書報、文具及禮品（下跌9.2%）。

政府：金融狀況收緊及疫情將影響零售業

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在7月重拾溫和升幅。勞工市場狀況改善為個人消費帶來支持，比較基數偏低也是零售銷售按年上升的部分原因。

展望未來，發言人指出第二階段消費券計劃應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊及近期的疫情發展也會對零售業有影響。社會各界必須與政府齊心合力，令本地疫情受控。