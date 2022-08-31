保監局︰保險業上半年毛保費按年跌2.3%　內地客新單額飆1.5倍

保監局公布上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額2999億元，按年下跌2.3%。

上半年，來自內地訪客的新造業務保費為5.4億元，按年升1.5倍，因個別保單交易及去年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.7%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付，危疾、終身壽險及醫療保險分別佔保單的份額為32%、32%和26%。

上半年長期有效業務的保費收入總額為2,647億元，按年跌3.3%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為2,207億元，下跌2.4%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為151億元，跌25.1%；以及退休計劃業務，其供款為252億元，上升5.3%。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1,488億元，跌1.4%。

與此同時，長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為819億元，上升1.7%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為730億元，上升9.1%；以及投資相連業務，其新造保單保費為85億元，下跌36.2%。

至於一般保險業務，上半年毛保費為352億元，上升5.5%，淨保費為225億元，上升1.7%，已償付申索毛額為137億元，下降8.1%，整體承保利潤由7.94億元大幅增長至25.45億元。