零售管理協會：禁追租令幫助有限　通關才令行業見曙光

本港7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為283億元，按年上升4.1%。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，儘管零售銷售總值稍微回升，但整體而言，今年零售銷售總額沒有大上大落，維持較低水平，當中7月鐘錶及名貴禮物零售銷售總值按年升28.3%，原因是該月金價回落。

至於8月零售業情況，謝邱安儀表示，57%受訪會員預計生意會錄得跌幅，儘管本月政府派發第二輪消費券，但發放金額較少，對生意的提振效果亦逐周遞減，且對比去年第一次派發消費券時，經濟更加疲弱，影響市民消費意欲。

被問及為期3個月的暫緩追租條例於7月底完結，對零售業有何影響？謝邱安儀表示，有兩、三成至五成的零售商戶暫緩交租，絕大部分是中小企。不少商戶反映，當禁追租令結束，業主就急不及待追租，採取出律師信、罰息等方式。她認為，近年來，零售業均在不正常的環境苦苦經營，再加上本地市場疲弱、存在隱憂，又尚未與內地通關，市況還未達到業主可以加租的水平，希望業主能夠共度時艱。

她續稱，是次禁追租令能在某程度上幫到商戶，但實施期限太短，希望政府能推動業主免租或減租，再者人力成本上升，不排除更多中小企結業，通關才能令零售業見到曙光。

對於政府收緊防疫措施，謝邱安儀表示，確診人數持續上升，可以理解政府的做法，但希望措施能「減辣」，倘若餐飲業受影響，零售行業亦被波及。