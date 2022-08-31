內房｜富力地產與招商蛇口簽戰略合作　世茂沽兩住宅地予華潤置地

內房板塊受高槓桿問困擾多時，個別房企續有消息。

富力︰與招商蛇口訂立戰略合作框架協議

富力地產(2777)公布，已與招商蛇口(001979.SZ)的附屬公司廣州招商訂立戰略合作框架協議。

協議雙方本着「着眼長遠、互惠互利、合作共贏、共同發展」原則，擬在華南區域城市更新領域建立戰略合作關係，充分發揮各自的優勢，以潛在合作項目為基礎，共同尋求適宜的合作模式及合作機制。雙方將建立專項工作小組，以執行協議項下之戰略合作，並進一步洽商且就每個落實之項目簽訂個別具法律約束力之協議。

富力認為訂立協議將有助於實現集團華南區域城市更新項目價值釋放，緩解集團流動資金壓力，保持集團長期穩定可持續發展。

世茂︰向潤地沽兩幅住宅地

世茂集團(0813)公布，向華潤置地(1109)附屬公司，出售2幅住宅地皮及其室內裝修服務，代價33.165億元人民幣，

兩幅地位於北京市豐台區南苑鄉分鐘寺村，佔地面積分別約1.78萬平方米及約2.98萬平方米，作住宅開發用途。

中國奧園︰未能今日前刊發中期業績

中國奧園(3883)公布，公司核數師仍在編製2021年度業績。鑑於刊發2021年度業績及寄發2021年度報告仍未完成，預計2022年中期業績及2022年中期報告將不會按照上市規則的規定分別於今日﹙31日﹚前刊發及於下月30日前寄發。

董事會及該公司管理層將繼續與其核數師緊密合作，在切實可行的情況下盡快刊發2021年度業績及2022年中期業績，以及寄發2021年度報告及2022年中期報告。

中國奧園繼續停牌。