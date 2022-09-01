騰訊據報擬剝離1000億元股票投資　官方回應：未為減持設目標金額

據外媒報道，騰訊控股（0700）計劃今年剝離約1,000億元（人民幣．下同）的股票投資，其中外賣平台美團（3690）屬於出售資產之一。不過，騰訊發言人回應指，公司沒有為減持設定任何目標金額。

報道指出，騰訊的戰略發生轉變，有意設立出售1,000億元股票投資的軟性目標，而當前騰訊股票投資組合超過6,000億元。不過，知情人士指，由於美團表現強勁，故非減持的優先目標，但認為此舉或有助緩解來自反壟斷監管機構的壓力。騰訊仍在考慮在非核心業務中減持哪些股份及作價。

騰訊發言人回應，騰訊沒有為減持設定任何目標金額，集團投資一向是以為公司和股東創造豐厚回報為目標，而不是要在任何既定時間內達到一定金額。騰訊亦沒有受到針對其投資組合的外部壓力。「事實上，我們早前減持的包括京東和Sea都有卓越的投資表現，較我們的初始投資錄得顯著增長。我們將繼續獨立做投資決策，為我們的股東帶來長遠最大利益。」

發言人重申，騰訊已多次公開表明，1,000億人民幣的可持續發展基金是一個長期計劃，集團對此基金的資金投入並無特定時間表，將有序推進，並不會影響其投資決策。

月初，騰訊管理層出席業績分析員會議上曾否認減持美團，指出有關傳聞並非真確。

目前，騰訊持股超過10%的上市公司高達6間，包括美團、快手（1024）、知乎（2390） 等。