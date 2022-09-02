東亞上調H按封頂至2.75厘　累積共9家銀行已調整利率

繼日前創興及集友銀行，跟隨大行滙豐及渣打上調H按封頂利息至2.75厘後，再有一家中小型加入加封頂息行列。東亞銀行將由今日（9月2日）起，將H按封頂利息由2.5厘上調至2.75厘，加上早前富邦、星展、華僑永亨及信銀國際後，目前本港累積共有9家銀行上調封頂息。

東亞銀行表示，H按封頂利息計算，將由最優惠利率（P=5.25厘）-2.75厘，上調至P-2.5厘，適用於所有貸款額的按揭計劃。100萬至200萬以下貸款額H按利率計算為1個月拆息（HIBOR）+1.5厘，200萬至300萬元以下為H+1.4厘，均提供現金回贈0.3厘，而300萬至500萬元以下為H+1.3厘，提供現金回贈1.4厘，而500萬至800萬元為H+1.3厘，提供現金回贈1.6厘。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，該次中小行調整都是跟隨大型銀行早前步伐，預計本地所有銀行最終都會上調。港元一個月同業拆已升至1.9%，除了銀行的資金成本上升，H按的按揭利率已升穿封頂息率，息差再繼續擴大，事實上銀行要調整封頂息率至3厘才能更好改善H按的邊際利潤，因此上調封頂率都在所難免。