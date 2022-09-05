鍾培生家族旗下華廈置業被DQ　公司不作覆核　本月中停牌

鍾培生祖父鍾江海創立的華廈置業(0278) 公布，上市委員會決定維持決定，認為公司未能根據上市規則第13.24條之規定維持足夠的業務運作，以及擁有相當價值的資產以支持其營運，及不適合繼續上市。

公司稱，已決定不會就上市委員會決定作出覆核。因此，股份將於9月15日上午9時正暫停買賣。

受到消息拖累，華廈置業股價跌11.2%，最新報4.43元。

華廈置業不包括聯營公司，在過去六年每年均維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬元。集團亦於過去六年錄得極少的管理費和建築監督費收入。上市委員會認為，公司未能証明其有意向提高其在與物業有關之業務運作之規模。

資料顯示，華廈置業在1961年由已故「工廈大王」鍾江海創立，即是電競名人鍾培生的祖父。

在港擁有多項工商及住宅物業

據華廈置業網頁顯示，公司在香港擁有多項工商及住宅物業，包括位於舂磡角的浩翰台，及赤柱村道50號11號屋等。

翻查公司截至今年3月底止全年業績，權益持有人應佔溢利為3,900萬元，按年大增11.58倍，與應佔聯營公司業績3,860萬元有關。期內收入781.7萬元，銀行利息收入為295.1萬元，租金收入為332.46萬元。