ESG｜恒隆「她領航」計劃　40名女性精英任導師指導200名女大學生

隨著時代發展，女性在家庭及職場上擔當著重要的角色，可是在發展上女性仍然面臨諸多挑戰。作為恒隆（0101）可持續發展舉措一部分，「她領航」計劃積極凝聚政府、業界、社會各方力量，關注及推動女性的發展，提升社會福祉。

「她領航」計劃正式啟動，項目首階段在香港及上海兩地共同展開，香港項目由香港青年協會領袖學院合辦。此全國性計劃旨在為女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，藉此提升她們的個人潛能和所長，成就女性的多元發展。

恒隆「她領航」計劃首階段將在港滬兩地同時開展， 40名來自各行業的精英女性將擔任「她領航」導師，通過為期6個月的師友指導、領袖培訓課程及社區項目實踐等，提升 200 名全國女大學生的個人涵養及職場技能，鼓勵新一代女性發揮所長、提升領導力；表現優秀的學員，更可獲得由恒隆及「她領航」導師提供的實習機會。

同時，項目也將通過港滬線上對話，為兩地學員提供交流的平台，讓她們分享經驗，互勵互勉，共創更美好未來。

在上海，恒隆地產副董事—內地業務胡惠雅、上海市婦聯副主席翁文磊、徐匯區委副書記沈權、上海市教育系統婦工委副主任張芳、徐匯區婦聯主席陳華、海鷗計劃項目組代表季虹、益社創始人李磊、「她領航」導師譚芳、諸韻穎、李志敏等一同參與恒隆「她領航」計劃啟動儀式。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示：「恒隆堅持踐行企業社會責任，發起面向女性群體的社區投資項目──恒隆『她領航』計劃。我們希望該項目通過精英女性，其中包括恒隆的租戶夥伴的女性領導，與青年女性的雙向賦能，攜手培育及提升下一代年輕女性的個人潛力，幫助她們成為能夠為世界做出更好決策的未來領導者，共同促進社區多元共融的可持續發展，構建優享生活空間。」

香港青年協會領袖學院總監黃好儀表示，很高興與恒隆合辦是項富有意義的嶄新項目。她指出︰「年輕女性的潛能往往被忽略，未必得到應有的重視，恒隆是次項目的特色，希望透過多元培訓和體驗，協助她們發掘及實踐個人所長，提升領導和專業能力，同時也肯定她們對香港社會的貢獻。」