大行裁員｜滙豐傳裁減在港中國債務團隊　兩名副總裁級高層將離任

繼近日市場傳出瑞信及瑞銀裁員消息後，再有大行加入裁員行列。有消息稱，滙豐控股（0005）正在削減專注於中國債券發行的銀行家數量。

《彭博》引述消息人士稱，負責中國債務市場的兩名副總裁將離開該公司。在此情況下，負責大中華債務資本市場的香港團隊將縮減至一名董事總經理和五名董事。

儘管進行了削減，但滙豐仍是全球銀行中最大的中國債務資本市場集團之一。今年早些時候，隨著來自中國交易量下跌，該公司將中國投資級和高收益團隊合併為一個部門。

中國高收益債券銷售，曾經對全球銀行來說有利可圖的業務，目前在房地產債務問題加深的情況下，房地產開發商被排除在市場之外。

今年，中國的離岸債券發行量下降了45%，至640億美元。根據彭博彙編的數據，滙豐在排行榜中排名第13位，下降了8位。雖然中國的交易量有所下降，但澳洲等其他市場幫助緩衝了放緩。

瑞銀據報擬裁減負責內地債券香港團隊銀行家

日前《彭博》引述消息人士指出，瑞銀擬辭退數名負責中國債券發行香港團隊的銀行家。

消息人士指出，離開瑞銀的包括執行董事Wenyang Gao﹑董事Victor Wong，以及一位分析師。