米蘭站一度急升85%　公司為出糧交租　擬折讓11.5%發新股

米蘭站（1150）折讓配股，今早股價一度急升85%，高見0.26元，現仍升54.62%，報0.201元，成交額44.33萬元。

米蘭站公佈，配售最多1.47億股新股，配售價每股0.115元，較昨日（5日）收市價0.13元折讓約11.5%，所得款項總額1,650萬元，淨額約1,650萬元擬用作一般營運資金，其中包括薪金開支約650萬元及租金開支約1,000萬元。

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米蘭站去年7月委任練美施為執行董事及主席，霎時成為市場人士焦點。公司於2021年年報內介紹，練美施於時尚及奢侈品零售及在線營銷領域擁有逾16年經驗。她熟悉零售業務、人事管理及擁有豐富的運營及市場開發經驗，亦擁有豐富的金融投資經驗。

米蘭站又指出，於加入前，練美施為一家大型金融公司之高級管理人員，負責業務決策，包括但不限於財務、合規控制、風險管理、業務發展及監察管理層的績效，以確保業務運營得以適當規劃、授權及執行。

公司稱擁有豐富金融投資經驗

練美施與DJ細So（蘇耀宗）友人同名，年齡相仿。據傳媒報道，細So友人練美施有「靚媽KOL」之稱。「靚媽KOL」從2006年起開始從事服裝生意，主攻童裝及首飾生意，在2012年於Facebook開設專頁。

去年7月時，《香港01》記者曾致電練美施，查詢她是否正式出任米蘭站執行董事及主席，她沒有否認，僅表示「我諗你哋會查到。」