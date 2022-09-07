日圓貶值｜兌港元曾低5.437　官員出口術聲言會密切留意

美匯指數之強可謂勢不可擋，已企穩110大關，兌多種貨幣均升值，其中兌日圓更屢創自1998年8月以來新高。大行亦相繼發表報告，看淡日買走勢。面對日圓不斷尋底，日本政府官員發表言論表示關注，惟暫時未能為日圓匯價帶來太大支持。



兌美元曾失守144關

日前日圓失守140關後，跌勢加劇，今日並一度跌穿144，低見144.38，再創自1998年8月以來新低。最新報143.92，每百日圓兌港元曾低見5.437，最新報5.454。

日圓弱勢受日美兩國貨幣政策背馳影響，年內日圓兌美元累計跌幅近兩成，兌港元跌幅為18.6%。

大行亦相繼看淡日圓走勢，滙豐料未來數月日圓兌美元處於140水平，並有可能跌穿145，明年下半年有機會稍為回升，預期在明年底為130。至於高盛則在早前預料，未來3個月會跌至145水平。

日前獨立外匯商品分析員盧楚仁指出，由於聯儲局採取較鷹派的貨幣政策取態，預料日圓等貨幣續轉弱，不排除年底時兌美元將下試150。

官員發言論對匯價表示關注

對於日圓走勢持續向下，財務大臣鈴木俊一今早指出，近期日圓單邊跌勢加劇，正密切留意圓匯，又指出匯率快速波動並不可取，高度關注走勢會否持續。

內閣官方長官松野博一指出，匯率走勢穩定兼反映經濟基本情況相當重要，若日圓持續貶值會採取必要措施。

Oasis Management投資總監Seth Fischer指出，只要日圓並非急跌日本官員難作干預，日圓失守140後政府亦未見有大動作，認為日圓貶值對部份日本人而言會帶來私密的幸福。