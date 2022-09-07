陳德霖旗下「易信連」　與渣打及螞蟻銀行成合作夥伴

圓幣科技旗下「易信連」宣布，與渣打銀行及螞蟻銀行（香港）達成合作意向，為「易信連」潛在合作銀行再添兩員。

渣打香港及螞蟻銀行是繼早前公布的東亞銀行、招商永隆銀行及眾安銀行之後，「易信連」再新增的業務合作夥伴。「易信連」的全數碼化網上服務為企業客戶帶來方便與安心，讓他們即使身處海外，亦能夠提供相關的資料進行公司及個人身份的認證，滿足銀行開戶和持續盡職審查的要求。

公司指，即將推出的全數碼企業身份認證方案將能夠遙距驗證多個國家及地區簽發的身份證明文件及公司資料，以驗證企業客戶及關鍵人士，大大提高合作銀行在企業開戶和持續盡職審查工作的效率。

易信連有限公司主席陳德霖表示，很高興渣打香港及螞蟻銀行成為「易信連」合作夥伴，方便企業客戶開戶和資料更新，既能提升銀行的工作效率，又能便利中小企使用銀行服務，有助於實現普惠金融。

渣打銀行（香港）中小企業銀行主管董美怡表示，銀行加強對中小企客戶的金融服務探索合作機會，利用金融科技及合規科技，提高客戶盡職審查工作的效率，同時保持審慎的風險管理。」

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛指，中小企是本港經濟的基石，反覆的疫情令不少中小企陷入經營困難，公司希望協助他們紓解困憂，在數碼化浪潮下，透過普惠金融服務，和他們一起共渡難關。

企業客戶面對多方面的業務和經營需要，往往會採用多於一家銀行提供的服務，因而在開戶及維繫服務時，難免要經常向多家銀行提供同一組公司文件與其他相關資料，銀行均要作出審查和認證，過程繁瑣。企業日後只要在「易信連」開立單一個用於客戶盡職審查的公司檔案，就可以理順與多家銀行的往來，今日的公布意味「易信連」的企業客戶將有更多銀行選擇。

「易信連」推出之後，企業東主即使身處外地，只要透過「易信連」的流動應用程式，就可以隨時隨地遙距開立與更新全數碼化公司身份檔案，而「易信連」的身份驗證程序亦會全面數碼化，公司的關鍵人士無需再親赴銀行分行辦理手續。