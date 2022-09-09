騰訊雲呈獻｜畢馬威引領企業數碼轉型　雲技術助應變解決3大痛點

2020年新冠肺炎於全球爆發，為各國的經濟帶來前所未有的考驗，但同時亦對不同行業的生態帶來改變。企業的管理層需重新思考業務模式，無論是網店抑或數碼體驗，均可利用大數據及雲技術，在多變的經濟環境下發掘商機。面對這種新常態，作為企業管理層應如何自處？資源又應如何分配，以提升營運效率及經濟效益？



在疫情推動下，數碼轉型成為了企業提升競爭力的必備元素。畢馬威中國信息技術諮詢服務合夥人沈嘉灝（Stanley）表示，調查指67%全球企業認為，疫情加快了數碼轉型的步伐，當中有63%企業增加了轉型的預算。

數碼轉型3大痛點 如公路上行駛須不時調整

Stanley認為，企業在轉型的過程中必需面對的3個痛點包括人才、企業文化及管理層的認知。

本港市場不缺數碼科技的人才，但擁有前瞻性、能夠洞悉未來科技發展而又有帶領企業轉型經驗的卻少之又少。因此，這類公司仍需依賴企業顧問的引領，開闢新的路向。其次，一直運用的營運模式，早已成為根深締固的企業文化，難免會窒礙數碼轉型的效率。況且，過往數碼轉型投資門檻高並需要多方配合，在商言商的大前提下，一般都不會被優先考慮，但直至疫情爆發，企業才發覺實施了數碼轉型的企業業務有倍數的增長。

Stanley表示，數碼轉型的過程猶如在公路上行駛，不可能時刻路路暢通，管理層以至員工都要緊密合作，監察轉型的效率，適時作出調整，才能有效運用資源，令企業成功數碼轉型。

雲技術助即時應變 有效減低損失

數碼轉型不單是硬件上的升級，更重要是不同打通企業營運上的各個環節，如通過利用雲技術及大數據，統一管理企業的營運及分析客戶的喜好等，從而制定企業未來方向。Stanley舉了一個採購相關的數碼轉型例子，「以往公司在海外採購原材料時，個別材料需利用冷藏貨櫃航運，但過程中貨品有機會因凍櫃失靈而變質，要清算損失就需等待上岸後派員逐件點算，整個過程費時失事。不過，企業通過數碼轉型，利用雲技術實時追蹤凍櫃資訊，萬一發現突發情況，公司可以即時作出應變，從其他地方補充材料，既省時又可以減低損失。」

虛擬儲存服務 滿足市場不斷變化

至於零售方面，Stanley指企業以往均依賴前線有豐富經驗的從業員，從客人的交談中了解對方的喜好，推介合適的產品。不過，數碼轉型後，公司可以透過收集客人的數據建立資料庫，龐大的數據經分析後成為可視化數據，使所有前線員工能更精準地向客人推銷產品，大大提升營銷效率。過往企業要進行數碼轉營，一般需要投放大量資源，例如建設雲端、大數據庫，令有意數碼轉型的企業卻步，但隨雲技術平台的建立和雲端服務的發展，有助企業建立穩定的虛擬儲存服務，滿足市場不斷變化的環境之餘，也減省成本。

零售業數碼化，甚至擴展至奢侈品的市場，例如汽車、珠寶等，由於疫情下實體店的關閉，取而代之是網店的設立，客人可以利用3D模組、虛擬實境的方式了解商品，增加與客人的互動之餘。雲技術的應用亦有助查閱庫存，建立暢順的物流鏈，提升客戶購物體驗。

市民良好體驗 鼓勵企業朝數碼方向發展

數碼轉型不是一朝一夕的事，除了硬件上的配合，亦要教育客人，提升他們使用數碼科技的信心。他又以虛擬銀行為例，虛擬銀行的概念始於大約5、6年前，以往不少銀行服務都需在銀行櫃枱完成，但隨著虛擬銀行的成立及對公眾的教育，虛擬銀行的業務不斷擴展，手機上簡單一個按鈕就可以完成轉帳、借貸等，既方便了市民，亦代表網絡保安得到認同。

Stanley坦言，疫情是促進各行各業進行數碼轉型的催化劑，而且市民獲得良好的客戶體驗後，更能鼓勵業界繼續朝數碼轉型的方向發展。他表示，隨著市民普遍接受數碼科技帶來的生活便利，數碼轉型將會成為各企業未來5至10年重要發展項目。