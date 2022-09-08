金融科技｜畢馬威︰上半年亞太區行業投資額　達破紀錄418億美元

據畢馬威最新一期《金融科技動向》，2022年上半年亞太區金融科技行業的投資總額較2021年下半年錄得的192億美元增長一倍以上，達到破紀錄的418億美元。

2022年上半年的《金融科技動向》顯示，在亞太區眾多領域中，尤其是中國以外地區的金融市場，由於當前的基礎設施日益陳舊，正吸引大量流向金融市場基建創新以及數碼化交易的投資。

料繼續專注行業變革

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示，展望2022年下半年，亞太區的監管機構將繼續專注於行業變革，以有序和安全的方式支持開放銀行及去中心化金融。投資者正採取更為集中的方式，優先投資於具有卓越商業模式和獨特價值主張的企業。預計尤其在中國，將有越來越多的目光投向B2B解決方案以及傳統金融機構的科技賦能，而非僅僅關注金融科技。

就中國而言，數碼化轉型依然是政府的重要優先事項之一。在2022年上半年，中國人民銀行印發了《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，當中強調了對適當監管、私隱和數據保護、低碳和綠色金融科技以及公平普惠金融服務的承諾。

保險科技繼續吸引市場注目

2022年上半年，中國的金融科技投資仍較有限。今年前六個月，中國最大的金融科技交易金額為1.4億美元，由企業支出管理公司「分貝通」籌集。由於多家公司專注於基建業務並與傳統金融機構展開合作，導致市場對金融科技行業的興趣轉淡，但保險科技則繼續吸引市場注目。

畢馬威中國財務諮詢合夥人龍柏升(Barnaby Robson)補充說，2022年上半年，亞太區有幾筆金額非常可觀的企業併購交易，其中包括Block對Afterpay的大規模併購以及Superhero和Swiftx的合併。鑒於估值壓力漸增，2022年下半年可能會有更多併購活動，因為企業會在較不成熟的市場尋求收購其競爭對手的良機，而初創公司則會尋求合併，以獲得市場份額並提高盈利能力。