ESG｜中銀香港夥綠色商業銀行聯盟　探討氫能和CCUS機遇

中銀香港與綠色商業銀行聯盟聯合主辦題為「金融助力綠色轉型，聚焦低碳科技創新」的網上系列專題會議。該會議分為兩部分，第一部分的專業培訓於今天舉行，中銀香港與能源企業、科研機構和行業專家，共同探討氫能與減低碳排放的碳捕集儲存利用（CCUS）技術發展，以及金融業如何為減碳排放技術提供融資及商業方案支援。

中銀香港發展規劃部總經理、中國銀行香港金融研究院院長韓竹表示，要達成碳中和《巴黎協定》中設定的1.5°C全球溫控目標，國際社會必須加快行動步伐。氫能CCUS 這兩項技術具有巨大减碳潜力，但現階段還未得到大規模商用，其减排潛能尚未充分發揮。金融行業作為現代經濟社會中的重要引擎，需要更好發揮其資金導向的作用，為技術創新提供支持，為能源轉型增添動力。

中銀香港發展規劃部副總經理、可持續發展戰略總監瞿亢指出，氫能及CCUS已經取得一定的研發成果，下一步的關鍵是研究如何更有效應用這些技術。商業銀行已積極加入碳中和的行列，未來需要繼續創新，抓住契機幫助開發和提供有效的方案以推動這些技術的發展和應用。

是次會議的第二部分圓桌討論專場將於今年10月27日舉行，並將邀請能源企業、科研機構、金融投資界領袖與行業專家，分享氫能和CCUS技術的最佳實踐，共同探討進一步發展這些科技的政策框架和投資策略，構想亞太地區綠色金融應用於低碳科技的廣闊前景。