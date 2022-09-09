經絡：銀行體系結餘續減　加P條件已形成　料美議息後加0.25厘

１個月銀行同業拆息（HIBOR）升破2厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港加息（最優惠利率P）條件基本上已逐漸形成，包括1個月HIBOR較長時間維持於高位水平，使銀行加息壓力增加；套息交易持續，銀行結餘下跌至接近1,250億元以下水平；港美息口差距進一步擴寬，在聯繫匯率制度下港有壓力跟隨。

他預計，料本月議息會議後，香港銀行將啟步調升P，預計幅度約為0.25厘左右，並將有其他銀行陸續上調H按鎖息作為加息前哨，同時帶動銀行推出不同類型的按揭產品，如現時兩間大型銀行最新調整的Ｐ按計劃實際按息低於其H按的鎖息上限，料其他銀行或將跟隨，Ｐ按選用佔比將有上升空間。

3個月拆息創08年以來新高

他指出，1個月HIBOR升破2厘，並超過一個月維持1.5厘以上水平。另外今日3個月HIBOR亦攀升至2.79厘，創近14年新高，並已七個星期維持2厘以上水平，反映銀行資金成本壓力進一步增加。港美息差擴闊令資金不斷流出港元市場，銀行體系結餘已跌至現時約1,249億元。

曹德明建議，有意置業人士應密切留意息口走勢及市場環境變化，選擇合適的按揭計劃。同時，加息周期間供樓開支及壓力測試要求將同步增加，有意置業人士應預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，建議以現時壓力測試基準再加2厘作計算以加強未來加息的風險管理，同時亦避免借得太盡以失預算。