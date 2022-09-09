滙豐傳跟隨中銀及恒生調整P按息至2.6厘　今日生效

繼昨日中銀香港率先將P按調整至低於H按利息後，恒生當日即緊隨。今日﹙９日﹚又有市場消息稱，滙豐P按息調整，由P減2.25厘降至P減2.4厘，即實際利率由2.75厘調整至2.6厘，今日生效，較中銀香港及恒生的9月15日生效日期早。該P按息僅限於二手樓，並低於早前滙豐公佈上調後的H按封頂息2.75厘。

滙豐發言人表示，該行定期檢視樓宇按揭息率及其他服務細節，並根據市場情況作出調整，以滿足客戶需要。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，按揭市場競爭激烈，中銀香港率先將P按調整至低於H按利息，給予客戶有多一個選擇，以助吸納更多生意，預計會有越來越多銀行跟隨此舉。他又指出，以往選擇P按的通常都是政府要求的居屋買家及公務員，佔比約只有單位數字，預計若有越來越多銀行將P按調整至低於H按，將增加P按使用率，該佔比能上升至10至20%。

中銀香港及恒生昨日先後公佈，由9月15日起， H按的封頂息率將由原來P減2.5厘調高至P減2.25厘，即實際封頂息由2.5厘加至2.75厘。至於P按的按息由原來P減2.5厘上調至P減2.4厘，即實際按息由2.5厘加至2.6厘。中銀香港最新調整僅限二手樓，恒生新按息涵蓋一二手樓。