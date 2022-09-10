內房｜發展商上月銷售續下跌　龍光及富力按年挫逾7成

撰文：張偉倫
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內地發展商陸續公布8月份銷售數據，惟多間發展商上月銷售按年仍下跌，個別發展商跌幅更達7成以上。

龍光（3380）上月合約銷售額為30.3億元（人民幣‧下同），按年跌72.07%，合約銷售面積為17.2萬平方米。在今年首8個月，該公司合約銷售額為361億元，按年跌61.8%，合共銷售面積為226.9萬平方米。

禹洲（1628）上月合約銷售額為25.73億元，按年跌71.45%，銷售面積為13.97萬平方米，每平方米銷售價為18,423元。

富力（2777）上月銷售額為24.7億元，按年跌73.61%，銷售面積為15.04萬平方米，按年跌77.03%。公司又指出今年首8個月總銷售收入為308.6億元，按年跌62.68%，銷售面積為232.96萬平方米，跌61.93%。

越地（0123）8月合同銷售額為81.28億元，按年跌36%，涉及面積為28.67萬平方米；首8個月累計合同銷售額為629.93億元，按年跌3%，累計合同銷售面積為227.97萬平方米。

至於美的置業（3990）今年首8個月合同銷售額為535.1億元，按年跌47.14%，已售建築面積421萬平方米，降50%。

奧園（3883）公布今年首8個月物業合同銷售累計約為172.5億元，按年跌80.3%。

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