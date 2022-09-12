李澤楷以個人名義　向受傷舞蹈員阿Mo及其家人提供1000萬經濟支持

MIRROR演唱會大型屏幕墮下意外發生逾月， 受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。MIRROR所屬的MakerVille母公司電訊盈科主席李澤楷表示，以個人名義向其家人提供1000萬元的經濟支持。

李澤楷表示，一直深感沉重，上周與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。他指出，當時有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。

李澤楷上周曾探望阿Mo

他指，這周末得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，本身亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

李澤楷表示，明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，他會以個人名義向其家人提供1000萬元的經濟支持。

他指，明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。他指，今次決定屬他自己的心意，無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響此次所作的經濟支援。

李澤楷稱，他和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程。