宏利委任崔玄周為香港及澳門首席客戶總監

宏利香港委任崔玄周為香港及澳門首席客戶總監，並加入成為宏利香港領導層成員。崔玄周專責領導有關客戶體驗及策略推廣的所有職能，包括市場推廣、客戶關係管理、先進數據分析、客戶意見以及企業傳訊。崔玄周在推動宏利香港的品牌發展及企業社會責任方面亦肩負重要職責。

崔玄周在履任新職前為宏利亞洲區客戶體驗及設計主管，負責改革客戶體驗事宜，在客戶凝聚力、與客戶關係及交易相關的體驗方面之評分均錄得卓越佳績，並引入以人為本的設計原則，在不同電子平台成功推動卓越客戶體驗。

宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，自2021年加入宏利以來，崔玄周在推行亞洲區客戶體驗計劃方面一直擔當領導角色。其為一位優秀而且經驗豐富的業界領袖，她的專業知識和專長，將有助推動香港和澳門的業務發展。

崔玄周在金融行業擁有超過25年的豐富專業經驗。在加入宏利前，她曾在大都會人壽韓國分公司擔任數碼主管，在推動數碼轉型及制訂企業數碼策略方面發揮關鍵作用。此前，她曾於友邦保險韓國分公司歷任多項領導要職，包括策略主管、直銷主管、營運及技術主管等職位。其擁有美國哥倫比亞大學的國際關係碩士學位，以及美國賓夕法尼亞州布林莫爾學院的經濟學學士學位。