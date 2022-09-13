名創優品或面臨美國股東集體訴訟　被指IPO文件疑涉誤導性內容

經營連鎖生活用品零售店的名創優品（9896）早前遭到沽空機構狙擊，同時進行「去日化」整改，現時或面臨美國股東的集體訴訟。

美國一間律師事務所Robbins Geller Rudman & Dowd LLP日前表示，擬於今年10月17日前獲名創優品的股東任命為代表，對公司進行集體訴訟。

事務所指出，名創優品的美國IPO文件涉及虛假和/或誤導性和/或未披露的內容，一眾股東計劃對公司、部分高管及董事、公司的美國代表及IPO承銷商進行集體訴訟。

另外，位於新奧爾良的律師事務所Kahn, Swick, & Foti, LLC及位於紐約的Pomerantz LLP亦連接表示，代表名創優品的投資者索償，調查內容涉及名創優品及其高管和/或董事是否進行證券欺詐或其他非法商業行為。

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）早前發布沽空報告，指經過7個月的調查發現，中國企業記錄和門店數據顯示，數百家門店由名創優品高層或董事長關係密切的人士擁有和經營。不過，隨後名創優品發表公告稱，該報告毫無依據，且包含誤導性結論及詮釋。