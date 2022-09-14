美股︱美國通脹超乎預期　道指重挫逾1200點　錄逾兩年來最差表現

美國勞工統計9月13日公布8月份消費物價指數（CPI）數據，顯示按年升8.3%，高過市場期的8.1%，惟仍低過前一個月份的8.5%；撇除能源及食品價格，核心CPI按月上升0.6%，按年升6.3%，同樣高過預期。投資者憂慮聯儲局繼續鷹派加息，美股三大指數全線下滑，錄得自2020年6月以來表現最差的交易日。



美股表現方面，道指收市報31,104.97點，跌1276點，跌幅3.94%；標普500指數報3932.69點，跌177.72點，跌幅4.32%，跌穿50及100日均線；納指跌632.84點，報11633.57點，跌幅5.16%。

標普500指數之中，有超過490隻成份股以跌幅收市，多隻科技股「血流成河」，Facebook母公司Meta跌9.4%；蘋果及微軟錄得2020年9月以來最大單日跌幅，收市分別跌5.87%及5.5%，另外，晶片巨頭Nvidia跌幅亦接近9.5%，是2021年3月以來最差。

今次跌市令近日的升勢接近全數蒸發，迫近9月6日3608點的收市價，有交易員憂慮，標普500指數可能降至6月中3700點以下低位。