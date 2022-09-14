富衛再遞表申主板上市　上半年新業務價值增近25%

由電盈（0008）主席李澤楷私人創辦的保險公司富衛集團（FWD），周一（13日）第二度向聯交所遞交主板上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、招銀及摩根大通。

業績方面，按固定匯率計算，富衛今年上半年新業務價值增加24.6%至4.05億美元。分部經調整稅前營運利潤達2億美元，較去年同期增長超過一倍。

上市文件所見，富衛今年首三個月新業務價值按年增加約7%至4,300萬美元。期內錄得淨虧損1.01億美元，去年同期則錄得淨利潤1.06億美元。該公司預計，今年將恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，原因是繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

擬集資增加強股本及償付能力

富衛行政總裁兼執行董事黃清風表示， 富衛結合數碼平台和可靠的分銷渠道，為大眾創造保險新體驗。亞洲人壽保險市場十分龐大且極具潛力，有把握通過使保險變得更簡便，為更多熟悉數碼科技的客戶以及與日俱增的中產階層提供服務。

富衛擬把集資所得用於加強股本、償付能力及中心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝，同時會用作未來兩年，對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。

早前據彭博引述消息指，富衛因應市場持續疲弱，爭取明年1月才正式公開招股。市傳其集資規模為10億美元（約78億港元），有望問鼎今年第二大的IPO。